Un gran gol di Scamacca al 17′ porta in vantaggio i bianconeri che si fanno raggiungere da Ferretti al 63′; ci pensa il subentrato Da Cruz a propiziare l’autogol di Luperini all’83’ ed a chiudere la partita al 90′ con un’azione personale prima di farsi cacciare per una lite con Scognamillo

Ascoli – Trapani match valido per la 1^ giornata di Serie B 2019/2020, sabato 24 agosto ore 21 stadio “Del Duca”.

Formazioni:

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Pucino, Ferigra, Valentini, D’Elia; Gerbo (84′ Brlek), Petrucci, Cavion; Ninkovic (70′ Chajia); Ardemagni, Scamacca (56′ Da Cruz). A disposizione: Fulignati, Quaranta, Brosco, Laverone, Andreoni, Piccinocchi, Brlek, Troiano, Di Francesco, Rosseti. All.: Zanetti

TRAPANI (3-4-3): Dini; Fornasier (78′ Da Silva), Scognamillo, Cauz; Luperini, Taugourdeau, Colpani (62′ Scaglia), Aloi; Nzola, Evacuo (45′ Ferretti), Jakimowski. A disposizione: Carnesecchi, Stancampiano, Martina, Tolomello, Cataldi, Molinari, Golfo. All.: Baldini

Arbitro: Prontera (Bologna). Assistenti: Scarpa (Reggio Emilia) e Palermo (Bari). IV Ufficiale: Robilotta

RETI: 17′ Scamacca, 63′ Ferretti, 83′ Luperini (A), 90′ Da Cruz

AMMONIZIONI: 12′ Fornasier, 45′ Jakimovski, 76′ Scognamillo

ESPULSIONI: 90′ Da Cruz, 90′ Scognamillo

NOTE: Spettatori: 6.659, di cui 3.717 abbonati; 16 i tifosi giunti dalla Sicilia. Recupero: 3′ p.t., 4′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

90’+ 2′ Mischia tra giocatori, alla fine il signor Prontera decide di mandare via Da Cruz e Scognamillo, le squadre chiudono in 10

90′ Assegnati 4 minuti di recupero

90′ Gooooooooool dell”Ascoli!!!!!!!! Da Cruz con una fuga solitaria batte Dini e mette al sicuro il risultato

88′ Il Trapani segna il 2-2 con Luperini ma in posizione di offside, l’arbitro annulla

86′ Corner per l’Ascoli: Dini in presa alta fa sua la sfera

83′ Gooooool dell’Ascoli!!!!!!!!!!!! Azione personale di Da Cruz sulla destra che salta due avversari e supera Dini

81′ Cavion tenta il tiro da dentro l’area trapanese la sua conclusione è però smorzata da un difensore e non impensierisce Dini

78′ Ultimo cambioper il Trapani: Da Silva prende il posto d Fornasier

73′ Cavion prova il pallonetto di testa sul cross di Da Cruz, palla di poco alta

71′ Azione pericolosa sulla destra del Trapani, Valentini in scivolata la sbroglia mettendola in calcio d’angolo

70′ Secondo cambio per l’Ascoli: Chajia per Ninkovic

68′ Punizione per l’Ascoli da posizione defilata sulla trequarti: la difesa granata respinge

63′ Pareggio del Trapani: Ferretti supera Lanni con un piatto al volo da distanza ravvicinata, la partita torna in parità

60′ Petrucci perde palla nella propria trequarti, Aloi ostacolato da Ferigra va al tiro ma il pallone finisce fuori

56′ Primo cambio per l’Ascoli: Da Cruz subentra a Scamacca

54′ Punizione dai 25 metri per il Trapani da posizione defilata, Jakimovski la spara altissima

51′ Ardemagni si libera al tiro dal limite, la sua conclusione deviata termina in corner

50′ Ninkovic riceve palla da Cavion e la mette in mezzo per Ardemagni, l’attaccante bianconero non ci arriva per un soffio

48′ Trapani pericoloso su uno svarione di Lanni che respinge male il pallone sul passaggio di un compagno, Litteri prova il pallonetto ma il portiere bianconero recupera la posizione e mette in angolo

46′ Inizia la seconda frazione di gioco

SECONDO TEMPO

45′ Tre i minuti di recupero concessi nel primo tempo

45′ Primo cambio della partita: Ferretti prende il posto dell’acciaccato Evacuo

43′ Ci prova Ardemagni dal vertice destro dell’area, il suo tiro strozzato finisce a lato

39′ Punizione dalla trequarti per il Trapani: Luperini svetta più in alto di tutti ma la palla sorvola la traversa

38′ Occasione Ascoli: Cavion di prima lancia Ardemagni e Ninkovic davanti a Dini, il capitano bianconero è il più lesto a colpire il palla che però si infrange sul petto del portiere siciliano

36′ Trapani vicino al pareggio: dopo un batti e ribatti in area bianconera arriva al tiro Colpani, Lanni si oppone con il corpo e salva l’Ascoli

35′ Azione pericolosa del Trapani sulla sinistra, il cross finale di Jakimovski e deviato in corner da Pucino

32′ Ardemagni imposta l’azione e serve Ninkvic, il serbo pesca Scamacca in area: l’attaccante spara però su un difensore granata ma a gioco fermo, era in posizione di fuorigioco secondo l’assistente di Prontera

29′ Ninkovic trattiene troppo palla davanti la propria area finendo per perdere il pallone, Ferigra ci mette una pezza e spazza via il pallone

25′ Gerbo ruba palla nella propria metà campo, si fa 40 metri palla al piede e cerca di servire Ardemagni in area trapanese, Formasier però intercetta il passaggio e recupera palla per i suoi

21′ Il Trapani prova a reagire ma la difesa ascolana è attenta nell’attacco di Evaxuo che viene chiuso in fallo laterale da Valentini

17′ Gooooooooool dell’Ascoli!!!!!!!!!!!!!! Scamacca dal limite dell’area esplode un destro imparabile che finisce nel sette, gran gol dell’attaccante bianconero

15′ Cavion serve con uno splendido assist Ardemagni al limite dell’area, Dini in uscita disperata anticipa il capitano bianconero

14′ Gerbo tenta la conclusione dalla distanza, il tiro è smorzato da un difensore siciliano e termina tra le braccia di Dini

10′ Aloi lancia Nzola in area ascolana, pallone troppo lungo che si spegne sul fondo

8′ Buon cross di Pucino su cui per un soffio non arriva Scamacca, la difesa trapanese si salva

5′ Ninkovic con un’azione personale si libera al tiro dal limite dell’area, il suo tiro a giro è però centrale e viene neutralizzato da Dini

4′ Angolo per l’Ascoli: la difesa granata intercetta il traversone di Ninkovic e riconquista palla

2′ Cross di Aloi dalla sinistra, Valentini anticipa Evacuo e libera l’area bianconera

1′ Partiti: Ascoli in maglia bianconera con pantaloncini e calzettoni neri, Trapani in divisa granata

PRIMO TEMPO

