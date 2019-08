ASCOLI PICENO – Sarà una partita importante per entrambe le compagini, domenica sera allo “Stirpe” di Frosinone i bianconeri di Zanetti cercheranno di dare seguito alle belle prestazioni viste fino ad ora mentre i ciociari guidati da Nesta dovranno riscattarsi dopo la brutta sconfitta per tre reti a zero subita a Pordenone.

Info biglietti. Il Frosinone Calcio comunica che dalle ore 11 di martedì 27 agosto sarà possibile acquistare i tagliandi relativi alla gara Frosinone – Ascoli valida per la 2^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domenica 1 settembre alle ore 21 presso lo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone.I tagliandi saranno acquistabili presso tutti i punti vendita autorizzati VivaTicket, online su www.vivaticket.it e il giorno della gara a partire dalle ore 16.00 fino alle ore 21.30 anche presso la biglietteria dello stadio ‘Benito Stirpe’ con un sovrapprezzo di € 5,00.

I precedenti: 1 vittoria per l’Ascoli il 30 aprile 2011 per 3-1, tre vittorie per il Frosinone nella stagione 2016, 2017 3 2018 e un pareggio nella gara di ritorno della stagione 2016/17 per 1 a 1.

