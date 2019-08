Sono stati portati all’ospedale di San Benedetto per le cure mediche. Sul posto Polizia Stradale e 118 per rilievi e soccorsi. Carro Attrezzi della Salaria Car per la rimozione dei mezzi

SPINETOLI – Tamponamento nel pomeriggio del 28 agosto sulla Superstrada.

All’altezza di Spinetoli, direzione Ascoli, scontro fra una Golf e Mercedes per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ascoli.

Due feriti, i conducenti, soccorsi dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza e portati in ospedale a San Benedetto per le cure mediche.

Sul luogo il carro attrezzi della Salaria Car per la rimozione dei mezzi.

Rallentamenti a causa degli interventi.

