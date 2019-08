La serata sarà ricca di appuntamenti per adulti, giovani e bambini: i negozi rimarranno aperti fino alle 3 del mattino, con musica, danza, stand, giochi e tanto altro per una notte all’insegna del divertimento e dello shopping

ASCOLI PICENO – Via libera e attesa nel capoluogo per una bella giornata di festa.

Si è tenuta questa mattina, 29 agosto, nella sala De Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo ad Ascoli la conferenza stampa di presentazione della Notte Bianca di Monticelli in programma sabato 31 agosto. La serata sarà ricca di appuntamenti per adulti, giovani e bambini: i negozi rimarranno aperti fino alle 3 del mattino, con musica, danza, stand, giochi e tanto altro per una notte all’insegna del divertimento e dello shopping.

A partire dalle ore 21 ci sarà la performance di atleti della palestra Yuki Club, la presentazione della prima squadra, settore giovanile, juniores e dello staff tecnico del Monticelli Calcio 2019/2020; alle 22.30 salirà sul palco Stefano Tisi e alle 23.45 si esibirà l’ospite della serata Manuela Villa.



Hanno partecipato alla conferenza stampa il sindaco Marco Fioravanti, il vicesindaco Gianni Silvestri, l’assessore al turismo Monica Acciarri, l’assessore agli eventi Monia Vallesi, l’assessore al commercio Nico Stallone, il consigliere comunale Massimiliano di Micco, l’organizzatrice Ida Capriotti, il presidente del “Monticelli calcio” Francesco Castelli, il rappresentante della “K Events” Pierluigi Menchi, il cantante-cabarettista Stefano Tisi.

