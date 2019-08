Nella doppia seduta di allenamento di ieri, lavoro differenziato per Ferigra e Rosseti; rientrati in gruppo Brosco e Petrucci. Sul fronte Frosinone invece, differenziato per Rohdèn, assente Szyminski.

ASCOLI PICENO – Il match tra Frosinone-Ascoli, gara valida per la 2^ giornata del Campionato Serie BKT, in programma domenica 1° settembre alle ore 21 al “Benito Stirpe” di Frosinone, sarà diretto da Antonio Di Martino della sezione di Teramo. Gli Assistenti sono Alessandro Cipressa di Lecce e Davide Miele di Torino. Quarto Ufficiale Luca Angelucci della sezione di Foligno.

Nella doppia seduta di allenamento di ieri, lavoro differenziato per Ferigra e Rosseti; rientrati in gruppo Brosco e Petrucci. Sul fronte Frosinone invece, differenziato per Rohdèn, assente Szyminski.

Info biglietti. Da oggi è iniziata la la vendita dei biglietti per assistere al match di Campionato Frosinone-Ascoli, in programma domenica 1° settembre alle ore 21 al Benito Stirpe. Il circuito di riferimento è Vivaticket ed è possibile l’acquisto online sul relativo sito web. I prezzi dei biglietti, comprensivi di prevendita sono 15,00 € tariffa Intero e 13,00 € tariffa ridotto, riservata a Under 20, Donne e Over 60. Non è necessario essere in possesso di Fidelity Card per l’acquisto del biglietto.

La Questura di Frosinone comunica ai sostenitori dell’Ascoli le indicazioni stradali consigliate per raggiungere il capoluogo laziale:

A/24 – A/1 – uscita A/1-Frosinone.

Si raccomanda di non utilizzare percorsi diversi da quelli indicati per esigenze di viabilità locali.

