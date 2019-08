ASCOLI PICENO – Sta per chiudere il calciomercato estivo e l’Ascoli sta per regalarsi un altro colpo in extremis. Il 35enne Simone Padoin riparte dai colori bianconeri stavolta in Serie B con il picchio.

Da quanto appreso dal sito Gianlucadimarzio.It, il centrocampista classe ’84 pare abbia trovato l’intesa con l’Ascoli ed è pronto per firmare con il club bianconero un contratto di 2 anni.

Dopo l’ultima esperienza a Cagliari durata 3 anni, il centrocampista tutto fare è rimasto svincolato e i dirigenti bianconeri hanno proposto un biennale. Padoin tanta esperienza in serie A e tanti titoli in bacheca con la Juventus, dove è approdato nel 2012, con 106 presenze, vincendo 5 campionati di Serie A, 3 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia. Per lui anche 8 presenze in Champions League e 2 in Europa League.

