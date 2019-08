ANCONA – E’ stata presentata oggi, 30 agostozad Ancona la settima edizione dell’iniziativa promossa dall’Università per la Pace col sostegno del Consiglio regionale Marche “Se vuoi la pace prepara la pace“, che si svolgerà il 7 e l’8 settembre prossimi nei due comuni colpiti dal sisma di Sefro (Macerata) e Amandola (Fermo).

Il titolo della manifestazione, che da 10 anni intende promuovere con varie iniziative la cultura della pace, è “Non Temere Non Tremare“.

“Un riferimento simbolico al terremoto – ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Marche Antonio Mastrovincenzo – visto come paradigma esistenziale di un’umanità in balia di scossoni sociali, guerre, migrazioni e crisi che l’uomo deve affrontare per ricostruire non solo gli edifici, ma anche gli spiriti e i rapporti interpersonali”.

Il programma è stato illustrato da Mario Busti, presidente dell’Università per la Pace.

