ASCOLI PICENO – In relazione ai lavori per la demolizione di due edifici siti tra via Torino e via Genova, con l’Ordinanza Dirigenziale n. 567 del 30 agosto 2019 l’Amministrazione comunale ha disposto le seguenti modifiche alla circolazione veicolare e pedonale: dalle ore 6 di domenica 1 settembre fino alle ore 24 di domenica 8 settembre – salvo conclusione anticipata dei lavori – sarà interdetta la viabilità veicolare e pedonale in via Torino dal civico 10 fino all’intersezione con via Genova (esclusa).

Sarà inoltre interdetta la viabilità veicolare e pedonale dal piazzale della stazione fino all’incrocio di via Torino, mentre verrà istituito il doppio senso di circolazione e transito su via Genova fino al civico 4. Sarà inoltre obbligatoria la svolta a sinistra su via Genova dall’uscita del parcheggio “Eurospin” (in direzione fontane Pilotti).

Per l’occasione, verrà istituita la seguente segnaletica verticale: “Lavori in corso – strada senza uscita” all’incrocio tra Viale Indipendenza con Via Genova; “Lavori in corso in Via Torino e in Via Genova” sulla rotatoria di Viale Indipendenza verso Viale Luciani; “Lavori in corso – transito consentito fino all’Isola ecologica, CIAM e Palestra Tonic, Wash dog” sulla rotatoria di Viale C. Rozzi incrocio con Via Piemonte.

