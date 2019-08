Sul posto 118 e Forze dell’Ordine per i soccorsi e rilievi

AMANDOLA – Scontro il 31 agosto nell’entroterra.

Sulla strada provinciale che collega Amandola e Comunanza, incidente fra moto e camion della nettezza urbana per cause in fase di accertamento.

Sul posto 118 e Forze dell’Ordine per i soccorsi e rilievi, centauro in ospedale per ulteriori cure mediche.

