ASCOLI PICENO – Ancora uno scontro nel Piceno il 31 agosto.

Ad Ascoli incidente tra San Giacomo e San Marco per cause in fase di accertamento. Coinvolte auto e moto.

Sul posto 118 e Forze dell’Ordine per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte e i rilievi.

Allertata l’eliambulanza.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.