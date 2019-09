Stadio “Stirpe” di Frosinone ore 21

Ascoli in campo con il classico 4-3-1-2 con Lanni i porta, difesa a quattro con Laverone, Brosco, Valentini e Pucino. Si rivede Troiano dal primo minuto in regia con Petrucci mezzala destra e Cavion mezzala sinistra. Sulla trequarti Ninkovic a supporto degli attaccanti Ardemagni e Scamacca.In tribuna il patron Pulcinelli, il presidente Tosti, Ciccoiani e gli sponsor di maglia Faraotti (Fainplast) e Di Resta (Moretti Design).

FORMAZIONI UFFICIALI

FROSINONE (4-3-1-2): Bardi; Salvi, Brighenti, Ariaudo, Beghetto; Paganini, Maiello, Gori (58′ Haas); Ciano (90′ Capuano); Citro (66′ Dionisi), Trotta. A disposizione: Bastianello, Iacobucci, Capuano, Krajnc, , Zampano, Tribuzzi, Besea, Vitale, Matarese Allenatore: Nesta

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone (82′ Andreoni), Brosco, Valentini, Pucino; Petrucci, Troiano, Cavion (77′ Gerbo); Ninkovic; Ardemagni (63′ Rosseti), Scamacca. A disposizione: Fulignati, Zizzania, Quaranta, Ferigra, Piccinocchi,Brlek, Di Francesco, Chajia Allenatore: Zanetti

AMMONITI: 34′ Cavion (A.), 40′ Beghetto (F.), 42’Petrucci (A.) 65′ Ciano (F.), 73′ Brighenti (F.) 85′ Gerbo (A.), 88′ Troiano (A.). 90′ Paganini (F.)

ESPULSI: 93′ Brighenti (F.)

NOTE. 1′ recupero primo tempo. 5′ minuto recupero secondo tempo

RETI: 26′ Troiano, 80′ Dionisi, 90′ Paganini

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

96′ termina il match

93′ espulso Brighenti per doppio giallo

90′ GOL FROSINONE. cross di Beghetto e colpo di testa di Paganini sul secondo palo che si infila in rete

88′ punizione da posizione pericolosa per il Frosione, dai 25 metri centrale, Dionisi sulla palla, alta direttamente in curva

80′ GOL FROSINONE. rigore battuto da Dionisi che la mette nell’angolino alla destra di Lanni, che aveva intuito

79′ punizione per il Frosinone nonostante parta in offside Ariaudo, l’arbitro fischia il rigore per i ciociari per un contrasto con Brosco.

73′ rimane a terra Ninkovic dopo una ripartenza viene colpito duramente da Brighenti che viene anche ammonito

62′ ancora Frosinone pericoloso sotto porta, Lanni salva ancora sul tiro ravvicinato di Trotta, era comunque offside

58′ punizione per il Frosinone, dal limite sinistro dell’area, sulla palla Ciano che crossa al centro palla deviata rinvio dal fondo

52′ Cavion ci prova dalla distanza, palla deviata in corner

50′ Lanni salva l’Ascoli su tap in ravvicinato di Ciano poi Paganini frana su Valentini, punizione per l’Ascoli

47′ fallo su Scamacca, punizione dai 25 metri centrale. Sulla palla Scamacca che colpisce la barriera innescando un contropiede pericoloso

PRIMO TEMPO

46′ fine primo tempo

44′ gran gol di Citro al volo annullato per offside

42′ Ninkovic sbaglia a spazzare e Ciano intercetta, Petrucci lo ferma fallosamente, ammonito e punizione per i ciociari. Ciano sulla palla, miracoloso Lanni che toglie il pallone dal sette

36′ sfiora il gol Ciano da fuori area con un rasoterra perfetto che accarezza il palo sinistro

34′ Cavion ammonito per fallo su Ciano, punizione per il Frosinone dalla destra, mischia e confusione in area, palla deviata in corner

31′ Frosinone alla ricerca forsennata del gol al limite dell’area, punizione per fallo di Laverone su Gori. Batte Ciano, palla respinta dalla barriera in corner

26′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI. Troiano di testa porta in avanti i bianconeri, colpendo la palla di Ninkovic

25′ gran discesa di Ardemagni sulla destra palla a centro area ma non trova nessun compagno a rimorchio

19′ Sfiora il gol Ardemagni. Punizione battuta da Ninkovic palla al centro testa di Brosco e gra respinta di Bardi, Ardemagni sulla respinta colpisce la rete esterna

18′ brutto fallo di Ciano su Ninkovic sulla trequarti, punizione per i bianconeri ma entrano i sanitari. Zanetti protesta

17′ gran palla di Ninkovic in area a cercare Cavion, palla troppo lunga

10′ ancora il Frosinone attacca e schiaccia l’Ascoli nella propria metà campo

7′ Prima vera pericolosa azione del Frosione con Trotta che con un bel diagonale sfiora il palo alla sinistra di Lanni