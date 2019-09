Acquisizione fino al 30 giugno 2021 con opzione per un ulteriore anno delle prestazioni sportive di Simone Padoin. In uscita trasferimento a titolo temporaneo al Catanzaro del difensore Danilo Quaranta.

ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica l’acquisizione fino al 30 giugno 2021 con opzione per un ulteriore anno delle prestazioni sportive di Simone Padoin, profilo di assoluto prestigio che va a rinforzare lo scacchiere bianconero: ben oltre 300 presenze in Serie A con le maglie di Atalanta, Juventus e Cagliari e oltre 160 in B nelle file di Vicenza e Atalanta.

Per il trentacinquenne friulano parla il prezioso palmares: cinque scudetti consecutivi dalla s.s. 2011/12 alla 2015/16, due coppe Italia e una Supercoppa italiana, tutti trofei vinti con la maglia della Juventus e un campionato di Serie B conquistato con l’Atalanta. Impiegato prevalentemente come centrocampista centrale, in realtà Padoin è un perfetto jolly di centrocampo e difesa avendo ricoperto nella sua lunga carriera tutti i ruoli da metacampo in giù.

Raggiunto l’accordo anche col Sao Paulo FC (San Paolo) – Brasile per il trasferimento a titolo definitivo del difensore Miguel Alcantara. Classe 2000, Alcantara ha firmato un contratto quadriennale.

In uscita. Trasferimento a titolo temporaneo al Catanzaro del difensore Danilo Quaranta.

