ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo definitivo del portiere Andrea Fulignati al Perugia e l’approdo in bianconero fino al 30 giugno 2021 dell’estremo difensore Nicola Leali dal club umbro.

Per Leali, ventiseienne di Castiglione delle Stiviere, quasi 130 presenze in B e oltre 60 gettoni di presenza in massima serie: Brescia, Virtus Lanciano, Spezia e Perugia i club cadetti in cui ha militato; Brescia, Cesena e Frosinone quelli di massima serie. Due le esperienze all’estero con le maglie di Olympiacos in Grecia e Zulte Waregem in Belgio.

In prestito dall’Inter fino al prossimo 30 giugno Andreaw Gravillon, difensore centrale nato in Guadalupa 21 anni fa. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Gravillon ha vestito le maglie di Benevento, con cui ha collezionato due presenze in Serie A, del Pescara per due stagioni con oltre 60 presenze all’attivo e del Sassuolo, ultimo club in ordine di tempo.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.