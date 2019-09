“Si sta pensando alla preparazione di un testo unico per il post emergenze e per la ricostruzione del tessuto infrastrutturale, economico e sociale dei paesi colpiti da calamità naturali” affermano i parlamentari pentastellati

ROMA – “Il tema della ricostruzione è avulso dal dibattito sul programma di Governo, in quanto universale e comune. La rinascita dell’area è nel cuore di tutti noi ed il Presidente Conte desidera creare un filo diretto e dimostrare che il sisma è e resta una priorità per questo progetto di governo”, commentano i parlamentari marchigiani del Movimento 5 Stelle, all’indomani dell’incontro tra il Presidente Conte e diversi rappresentanti e comitati delle aree terremotate.

“La ricostruzione e la prevenzione devono essere al di sopra di tutto come espresso dal Presidente Giuseppe Conte. Apprezziamo la volontà di incontrare chi vive questo grave problema, i residenti, sicuri che in futuro il confronto proseguirà con tutti i referenti istituzionali, dai Sindaci ai professionisti.

La vera notizia è che, pur nelle fasi serrate dei confronti per la formazione del nuovo governo, si è scelto di dare uno specifico spazio a questo tema centrale per i nostri territori, lasciando fuori ogni polemica, consapevoli che tutti insieme dobbiamo lavorare per l’unico vero obiettivo, ovvero cercare nuove soluzioni per la rinascita del centro Italia ferito dal sisma.

Per questo motivo, condividendo al cento per cento questi pensieri, al termine dell’incontro istituzionale, in qualità di parlamentari del territorio, una nostra rappresentanza è rimasta a lungo per ascoltare e raccogliere le indicazioni dei comitati e dei loro rappresentanti per riportarle sui tavoli di lavoro futuri per la ricostruzione.

Abbiamo come priorità ed urgenza quella di lavorare sulla ricostruzione e accelerarla.

Allo stesso tempo, bisogna innescare delle politiche di prevenzione. Per questo, si sta pensando alla preparazione di un testo unico per il post emergenze e per la ricostruzione del tessuto infrastrutturale, economico e sociale dei paesi colpiti da calamità naturali e puntare alla semplificazione delle procedure, che è uno dei maggiori ostacoli responsabili del rallentamento della ricostruzione”.

Così concludono i parlamentari del Movimento 5 Stelle.

