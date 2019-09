FALCONARA MARITTIMA (AN) – Appuntamento al “Mare in tavola – Sea food”, dal 5 all’8 Settembre 2019 con la Festa del Mare.

Ad aprire l’evento di “Valorizzazione e Promozione della Pesca e della Acquacoltura Sostenibile”, giovedì 5 settembre dopo i saluti del sindaco Stefania Signorini con il seminario “Il Pesce azzurro nella Prospettiva Rosea” a cura di Mauro Mario Mariani, Medico Chilurgo, Specializzato in Angiologia, Mangiologo, Consulente Nutrizionista Rai, che i più conoscono come nutrizionista che ha presenziato a Linea Bianca ma anche come “il comunicatore della salute”, sempre in prima linea per promuovere il concetto di “benessere”, che nel suo ultimo libro si tinge di rosa e da qui “Prospettiva ROSEA”alla ricerca dell’equilibrio. edito da Capponi, per celebrare le donne, offrendo loro nuove prospettive, in termini di qualità della vita. Un libro dedicato all’essere e al benessere della donna attraverso Energia, Chimica e Soma.

Mauro Mario Mariani sottolinea che: “La motivazione fondamentale che mi ha spinto a scrivere questo libro è l’aver realizzato che tante persone sono molto più vecchie biologicamente di quanto lo siano cronologicamente. La medicina antiaging si propone, come primo passo, di far corrispondere l’età biologica a quella cronologica, con lo scopo primario di creare le condizioni adatte per un’esistenza produttiva, soddisfacente e felice. Prospettiva Rosea vuole essere una bussola e al contempo la vostra Itaca. È ciò a cui le donne dovrebbero sempre tendere”.

Il Comune di Falconara Marittima, nell’ambito dell’Assessorato alle Politiche Culturali e Turistiche, Scolastiche – Giovanili e Biblioteca, realizza gli eventi nell’ambito del Progetto Regionale di “Promozione e Valorizzazione della Pesca e della Acquacoltura Sostenibile”, Finanziato al 80% dal Bando Regione Marche D.D.P.F. N. 85/ECI del 14/05/2019 Economia Ittica, Commercio e Tutela dei Consumatori, DGR n. 782 del 18/07/201, Priorita’ 5 – Lettere G – Misura 5.68: Misure Connesse alla Commercializzazione (Art.68 Reg.(UE) N.508/2014) P.O. FEAMP 2014/2020 – Anno 2019.

L’evento è realizzato in collaborazione con CEA «Ambiente e Mare», R. Marche – Partners in Service, Tuber Communications , l’Associazione Accademia della Cultura e del Turismo sostenibile, in quanto promotrice del Marchio di Qualità Registrato a livello Nazionale “in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico” e dei “Pacchetti Culturali Eco-Sostenibili” legati al Pescaturismo e Ittiturismo nell’area adriatica e l’Associazione Produttori Pesca.

Tutte le iniziative sopra descritte sono promosse e divulgate sul sito del Comune di Falconara Marittima. Finanziato Bando Regione Marche D.D.P.F. N. 85/ECI del 14/05/2019 Economia Ittica, Commercio e Tutela dei Consumatori, DGR n. 782 del 18/07/201, Priorita’ 5 – Lettere G – Misura 5.68: Misure Connesse alla Commercializzazione (Art.68 Reg.(UE) N.508/2014) P.O. FEAMP Italia 2014/2020.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.