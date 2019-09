E’ stato portato in ospedale per le cure mediche

ASCOLI PICENO – Incidente nella mattinata del 4 settembre.

Tra Ascoli e Roccafluvione un’auto è finita fuori strada per cause in fase di accertamento.

Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine per i soccorsi e i rilievi.

A bordo della vettura un uomo, un frate, portato in ospedale ad Ascoli per le cure mediche.

