SPINETOLI – Scontro nel pomeriggio del 4 settembre sull’Ascoli-Mare.

Incidente in Superstrada, all’altezza di Spinetoli, direzione San Benedetto: un’auto è finita contro il guard rail per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale.

Non sono rimasti coinvolti altri mezzi e per fortuna non ci sarebbero conseguenze gravi alle persone rimaste coinvolte.

Rallentamenti ma nessun stop alla circolazione.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.