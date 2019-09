Concerto spostato al 27 settembre in piazza del Popolo, si doveva tenere il 7 ma le previsioni meteo non sono buone

ASCOLI PICENO – “Si comunica che l’appuntamento con “Omaggio a Lucio Battisti. Quel gran genio del mio amico”, originariamente in programma per sabato 7 settembre, causa previsto maltempo è stato rinviato a venerdì 27 settembre alle ore 21 in Piazza del Popolo”.

Così, in una nota, il Comune di Ascoli Piceno.

