ASCOLI PICENO – Sta facendo scalpore un “gioco”, di dubbio gusto, che sta prendendo piede in varie zone d’Italia.

Parliamo del “Samara Challenge”, l’ultima moda, molto discutibile, in voga fra i più giovani: protagonista il personaggio del film horror ‘The Ring’. La sorta di sfida consiste andare in giro per strada vestiti come la “malefica bambina”.

Tutto è partito dal Sud Italia con le prime apparizioni in Sicilia e in Puglia dove, nei giorni scorsi, addirittura, una chiassosa folla di giovani si è radunata davanti al cimitero di Manfredonia, nel Foggiano, per dare la “caccia” alle persone travestite con intervento della Polizia e della Guardia di Finanza.

Negli ultimi giorni una segnalazione era arrivata anche a Civitanova e ora pure ad Ascoli Piceno dove sul Web gira una foto scattata in piazza Roma dove si vede qualcuno/a vestito/a come il personaggio del noto film horror.

Una moda, come detto, molto discutibile che rischia di generare trambusto e spaventare anche persone, in particolare bambini e anziani.

