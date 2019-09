ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza Dirigenziale 572 del 5 settembre 2019, l’amministrazione comunale di Ascoli ha così disposto per l’asse stradale di viale Indipendenza e viale della Repubblica, per il tratto sommariamente compreso dall’intersezione a raso (rotatoria) con viale Marconi – viale Luciani fino all’intersezione con via Puglia, per il periodo compreso dal 9 al 20 settembre 2019, salvo termine anticipato dei lavori.

1° fase – rotatoria sita tra viale Marconi – viale Luciani – viale Indipendenza. I lavori dovranno essere eseguiti per metà sezione alla volta:

per tutta la durata dei lavori

– il flusso veicolare proveniente da viale Indipendenza (Ponte Maggiore) sarà deviato in direzione di via Tranquilli o via Genova;

– il flusso veicolare proveniente da viale Benedetto Croce, in carreggiata nord, sarà deviato in direzione di via Gorizia;

– dovrà essere sempre consentito il transito degli autobus e dei mezzi ingombranti all’interno della rotatoria suddetta;

– la circolazione veicolare all’interno della rotatoria dovrà essere regolata a mezzo movieri in modo da consentirne il normale deflusso attraverso la porzione, di volta in volta, libera dai lavori;

per i lavori da svolgere sulla porzione lato nord

– sarà interdetta la circolazione veicolare in viale Luciani, con conseguente chiusura del traffico veicolare proveniente da via Torino con direzione piazzale della Stazione;

per i lavori da svolgere sulla porzione sud

– sarà interdetta la circolazione veicolare in viale Marconi per il tratto compreso dall’intersezione con via V. E. Orlando fino alla suddetta rotatoria;

– sarà interdetta la circolazione veicolare in via III Ottobre dall’innesto con via Napoli fino a via Mari.

2° fase – tratto di via Indipendenza compreso dall’intersezione con via Murri fino all’intersezione con viale Marconi (rotatoria):

– sarà istituito il senso unico di marcia con direzione est-ovest con contestuale deviazione di tutte le provenienze dalle vie laterali, afferenti il tratto stradale interessato ai lavori, in accordo al senso di marcia stabilito;

– sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta con orario 0-24 in ambo i lati.

3° fase – tratto di via Indipendenza e viale della Repubblica individuato dall’intersezione con via Murri fino all’intersezione con via Puglia:

– sarà istituito il senso unico di marcia con direzione ovest-est con contestuale deviazione, in accordo al senso di marcia stabilito, di tutte le provenienze dalle vie laterali afferenti il tratto stradale interessato ai lavori;

– sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta con orario 0-24 in ambo i lati;

– saranno ridotte da due a una le corsie di marcia del tratto terminale di via delle Primule afferente la rotatoria con via Tevere;

– il flusso veicolare proveniente da via delle Primule est sarà deviato in direzione di via Circonvallazione Nord, eccetto i veicoli diretti verso le attività e o abitazioni ubicate prima del punto d’intervento;

– il flusso veicolare proveniente da via della Repubblica (Ponte SS. Filippo e Giacomo) sarà deviato in direzione di via SS. Filippo e Giacomo, eccetto i veicoli diretti verso le attività e o abitazioni ubicate prima del punto d’intervento;

– il flusso veicolare proveniente da via S.S. Filippo e Giacomo sarà deviato in via della Repubblica con direzione ponte SS. Filippo e Giacomo, eccetto i veicoli diretti verso le attività e/o abitazioni ubicate prima del punto d’intervento;

– sarà istituito l’obbligo di proseguire a sinistra per tutte le provenienze da via Tolignano e via Zeppelle all’intersezione con via Tevere.

L’ordinanza è disponibile sul sito del Comune di Ascoli.

