Il centro cittadino nei suoi diversi luoghi artistici ospita imprese, scuole , start-up mettendo in relazione innovazione e comunicazione tramite convegni e incontri b2b, con mostre, esposizioni, concerti, sfilate, degustazioni e laboratori della creatività per bambini e ragazzi. Ospiti di caratura nazionale del mondo delle arti, delle professioni, della politica e della società civile; 4 giorni di convegni, seminari, spettacoli, mostre e laboratori.

L’edizione 2019 è dedicata al tema del Network, della rete come strumento per rispondere alle sfide dell’economia, della società, della tecnologia, della creatività. Network delle competenze, network 4.0 i social network e il network della contaminazione. Trasversale alle 4 giornate il network delle città che si confrontano sulle buone pratiche, proseguendo il dialogo lanciato con la XIII Conferenza annuale delle Città Creative UNESCO, l’evento mondiale che riunirà a Giugno a Fabriano 180 città dell’UNESCO da tutto il mondo.

Giovedì 5 settembre inaugurazione nella piazza del comune sotto il meraviglioso Palazzo del Podestà, dedicato al tema Network delle competenze, con il laboratorio realizzato dalla Camera di Commercio delle Marche e l’Università Politecnica delle Marche dedicato alle competenze 4.0 per la manifattura, al centro, la robotica collaborativa e la formazione delle risorse umane sulle nuove professioni in chiave Industria 4.0; al laboratorio, seguito da un networking tra imprese e scuola nell’ambito delle attività del progetto VET-BUS. AL termine incontro dedicato alla sharing economy con Bertrand Niessem, direttore di cheFare e docente universitario.

L’intervento di Giovanni Manzotti, Camera di Commercio delle Marche ad apertura del laboratorio: “Prima di parlare del tema della sostituzione de lavoro dell’uomo con l’introduzione della macchina, in un territorio volto alla manifattura il tema è come le tecnologie 4.0 cambiano il mondo del lavoro, la nostra riflessione si basa sulle PMI e sugli operai del futuro come l’implementazione delle tecnologie cambia il modo di lavorare degli operai e come possono essere implementate.”