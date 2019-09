Ultimo allenamento settimanale oggi al Picchio Village per i bianconeri, che hanno disputato un test di allenamento con la Primavera di Abascal.

ASCOLI PICENO – La sosta nazionali, ha fermato il campionato, proprio l’ascolano Scamacca e l’ex Frattesi sono risulati decisivi nell’Under 21 con un gol e una doppietta. Ultimo allenamento settimanale oggi al Picchio Village per i bianconeri, che hanno disputato un test di allenamento con la Primavera di Abascal. Larga vittoria, 9-1 il risultato in favore degli uomini di Zanetti: doppiette di Rosseti e Beretta e autorete del Primavera Lenoci nel primo tempo, poker di Ardemagni nella ripresa e gol della bandiera di Manos per i ragazzi di Abascal.

Domani infatti la squadra usufruirà di un giorno di riposo e riprenderà i lavori lunedì alle 17. Si sono allenati a parte D’Elia e Lanni, assente Scamacca, ieri a segno con l’Under 21 a Catania nel match amichevole contro la Moldavia.

