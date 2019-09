Appuntamento mercoledì 11 settembre. Sarà anche l’occasione per premiare Maria Diana Lauri, l’unica nuova arquatana dell’anno

ARQUATA DEL TRONTO – Una giornata per aiutare le piccole imprese e premiare i bambini che nascono nei territori colpiti dal sisma.

Mercoledì 11 settembre alle ore 11, presso la palestra del plesso scolastico “Specchio dei tempi” di Arquata del Tronto, saranno premiati gli 11 vincitori dei sussidi per la piccola imprenditoria dell’area del terremoto.I contributi economici, per oltre 100 mila euro, sono stati il frutto di un’azione comune fra Reale Immobili (gruppo Reale Mutua) e Fondazione La Stampa Specchio dei tempi.

Saranno raccontate le storie dei premiati, tutti impegnati a far rinascere una terra ancora disastrata. I progetti premiati sono riferiti ai comuni di Arquata del Tronto, Amatrice ed Accumoli.

Sarà anche l’occasione per premiare Maria Diana Lauri, sinora l’unica nuova arquatana dell’anno (ma se ne attendono altri tre entro la fine dell’anno). A tutti i nuovi bimbi di Arquata, Specchio dei tempi donerà un assegno da 2000 euro. Un gesto di simpatia e di incoraggiamento, un piccolo aiuto concreto per sostenere chi ad Arquata ha deciso di tornare e di vivere. Per festeggiare la piccola Maria Diana sarà piantato anche un piccolo albero accanto alla palestra. Crescerà con lei, a parlare di speranza.

Sarà presente anche il gruppo musicale della “Specchio dei tempi” diretto dal maestro Ermanno, a cui va un ringraziamento insieme al nuovo preside, Sergio Spurio.

Alla fine della cerimonia, verso le 12, tutti i presenti sono invitati ad un aperitivo, in cui potremo anche assaggiare alcune delle specialità prodotte da aziende agricole ed imprese commerciali vincitrici del bando.

Ecco l ’elenco degli 11 vincitori :

Apicoltura Regina dei Parchi, Arquata del Tronto, (ampliamento dell’attività apistica, 10.500 euro);

Azienda Agricola Le Mole di Roberto Pace, Accumoli (ristrutturazione attività agrituristica e di pesca sportiva, 9.000 euro);

Azienda Agricola di Nibi Amelia, Amatrice, (insediamento nuova attività agricola – nocciole, 9.800 euro);

Azienda Agricola di Rendina Eugenio, Accumoli (miglioramento birrificio, 10.000 euro);

Blu Bar di Simona Brandi, Arquata del Tronto (acquisto nuova cucina, 12.500 euro);

Giardino dei Monti, Arquata del Tronto, (restyling affittacamere/bed and breakfast, 6.800 euro);

Petrucci Carni Arquata del Tronto, (ampliamento attività macelleria, 9.700 euro).

Per informazioni: www.specchiodeitempi.org/arquata

