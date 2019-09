ANCONA – Il regista Alessandro Valori, 54 anni, è morto il 9/9, probabilmente stroncato da un infarto, mentre era a cena con alcuni amici in un ristorante di Recanati. Inutile il tentativo dei sanitari di rianimarlo.

Nato nel 1965 a Macerata, Valori ha cominciato a lavorare nel cinema nel 1984 come assistente alla regia di Lina Wertmuller, collaborando poi, nel 1986, con Paolo e Vittorio Taviani. Nel 1991 ha co-sceneggiato ‘Le città di Giacomo Leopardi’ (un film tv in 4 puntate per la Rai). Nel 1991 ha fondato la società di produzione Notorius e ha diretto vari video musicali.

Nel 2001 ha curato la regia del backstage del film di Marco Bellocchio ‘L’ora di religione’ e ha lavorato come primo aiuto regista di Sabina Guzzanti in ‘Bimba’. Nel 2003 l’esordio alla regia con ‘Radio West’. Nel 2008 è uscito ‘Chi nasce tondo…’ con Valerio Mastandrea e Sandra Milo. Nel 2016 ‘Come saltano i pesci’, nel 2017 ‘Tiro libero’ (2017). Lascia i fratelli, Federico e Alfonso, la moglie Carmen e un figlio

