Nella vittoria 5-0 contro il Lussemburgo, nella prima gara valida per le Qualificazioni all’Europeo 2021 di categoria, l’attaccante bianconero mette a segno l’ultima marcatura

ASCOLI PICENO – Continua il momento d’oro di Gianluca Scamacca. Il 20enne attaccante dell’Ascoli, infatti, è andato a segno nella partita vinta dalla Nazionale Italiana Under 21, contro il Lussemburgo – gara valida per le Qualificazioni all’Europeo 2021 di categoria – per 5-0.

A Castel di Sangro, i ragazzi di Nicolato trionfano agilmente, con il bomber bianconero che ha messo a segno la quinta e ultima marcatura, con un bel rasoterra di destro. Le altre marcature azzurre sono state rispettivamente di Locatelli su rigore, Kean, Sottil e Tumminello.

Scamacca, dunque, dà continuità all’amichevole contro la Moldavia, nella quale aveva realizzato il suo primo gol con gli Azzurrini. Il giocatore del Picchio tornerà in serata ad Ascoli Piceno, per mettersi a disposizione di Mister Zanetti, in vista della gara con il Livorno.

