Curiosità per l’ultimo arrivo in casa Ascoli, Padoin. Ieri si sono allenati a parte D’Elia e Beretta. Assente il solo Scamacca ancora a segno nella gara della Nazionale Under 21 contro il Lussemburgo.

ASCOLI PICENO – Dopo la sosta per le gare delle Nazionali, i bianconeri torneranno in campo sabato 14 alle ore 15 al “Del Duca” per affrontare il Livorno, 3^ giornata del Campionato di Serie BKT. Gara che l’Ascoli dovrà affrontare al meglio dopo l’amara sconfitta di Frosinone.

Curiosità per l’ultimo arrivo in casa Ascoli, Padoin. Ieri si sono allenati a parte D’Elia e Beretta. Assente il solo Scamacca ancora a segno nella gara della Nazionale Under 21 contro il Lussemburgo.

Sono in vendita i biglietti, i prezzi sono consultabili nella sezione del sito dell’Ascoli calcio “Biglietteria – Prezzi”. I punti vendita appartengono al circuito Ticketone. Attiva anche la vendita online sul sito ticketone.it.

I precedenti. In campionato le due squadre si sono affrontate 26 volte con 13 vittorie del Livorno, 7 pareggi e 6 vittorie dell’Ascoli. Per un totale di 36 reti per i toscani e 22 per i marchigiani. Le due squadre si sono incontrate altre tre volte in gare di Supercoppa di serie C ed in Coppa Italia di serie C, con 2 vittorie per il Livorno e 1 per l’Ascoliche nell’occasione riuscì anche a vincere la Supercoppa nel 2002. Nella stagione precedente pareggio per 1 a 1 con reti di Beretta e Diamanti.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.