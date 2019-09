ASCOLI PICENO – Nuovi parcheggi in città.

A San Pietro in Castello, 38 posti auto saranno a disposizione dei residenti, così da garantire nuovi stalli di sosta in centro storico durante i lavori in Piazza Sant’Agostino che partiranno a breve

Gli altri 38 parcheggi saranno regolamentati con disco orario: si potranno lasciare le auto in sosta per 3 ore, così da avere il tempo necessario per fare acquisti e usufruire dei servizi nel nostro centro storico!

Rilanciamo il commercio in centro storico e il cuore delle Cento Torri, tra meno di due settimane sarà inaugurata l’area riqualificata di San Pietro in Castello.

