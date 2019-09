ASCOLI PICENO – Una raccolta firme in piazza per sensibilizzare i cittadini in merito all’importanza dell’elezione diretta del Presidente della Repubblica. È l’iniziativa organizzata da Fratelli d’Italia, che nei prossimi fine settimana sarà presente nelle piazze della provincia di Ascoli Piceno e su tutto il territorio regionale.

«Fratelli d’Italia si batterà per restituire la voce al popolo» il commento della segreteria provinciale del partito. «In particolar modo in un momento in cui viene addirittura riproposta una legge elettorale con modello proporzionale puro: un modello che, nella scelta del Governo, riporterebbe al centro il ruolo dei partiti e non quello degli elettori. Cosa significa il proporzionale? Che il cittadino vota il partito, ma le alleanze vengono fatte dopo in Parlamento. In sostanza un ritorno alla Prima Repubblica, con tutto ciò che ne consegue. Ecco perché vogliamo informare e coinvolgere i nostri cittadini, aspettiamo tutti nelle piazze per la raccolta firme».

Fratelli d’Italia sarà presente con i propri gazebo in Piazza Arringo (dinanzi all’attività Vincè Fa La Carità A Lu Dome) nei seguenti giorni: sabato 14 e domenica 15 settembre; sabato 28 e domenica 29 settembre; sabato 5 e domenica 6 ottobre sempre dalle ore 18 alle ore 20. Nell’occasione sarà anche possibile sottoscrivere la tessera di Fratelli d’Italia.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.