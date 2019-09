CASTELSANTANGELO SUL NERA – “Sono venuto qui per ascoltare e fare il punto della situazione, non sono qui per vedere fumo, ne a prospettare mirabilie”.

È quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del Comitato istituzionale sisma, durato oltre un’ora, a Castelsantangelo sul Nera, nel Maceratese, uno dei borghi maggiormente colpiti dal terremoto.

“Sono qui – ha aggiunto il premier – perché ho dichiarato che la ricostruzione di questi territori martoriati dal sisma è una priorità del governo e l’ho detto anche chiedendo la fiducia al Parlamento”.

“Questo – ha detto ancora – è un grande impegno che ho preso con le comunità locali a nome di tutto il governo. Dobbiamo adesso ragionare su questioni concrete e sulle criticità, – ha aggiunto – come risolvere il tema delle pratiche della ricostruzione privata che non vanno avanti e il problema del rallentamento della ricostruzione pubblica”.

