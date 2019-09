ASCOLI CALCIO – Una gara che ha regalato il terzo posto momentaneo al Picchio che oggi ha battuto il Livorno per due reti a zero con gol di Gerbo e Ninkovic nel finale. Nonostante le tante occasioni sfumate da un Ardemagni che ancora non ha raggiunto la forma perfetta e deve sbloccarsi, l’Ascoli nel finale ha subito i toscani.

Nei minuti finali come nella gara col Frosinone gli uomini di Zanetti subiscono troppo ma la gara ha regalato spunti interessanti, ottimo Gravillon nonostante una sbavatura nel finale, bene anche Padoin che ancora non è al 100 per 100, così come Piccinocchi che non ha demeritato all’esordio. Da segnalare Chajia che ha regalato spettacolo durante tutta la partita con assist nel finale per il gol di Nikvovic un pò indolente però durante il match.

Risultati e classifica in attesa degli altri match:

Pordenone 1 – 0 Spezia SABATO 14 SETTEMBRE Perugia 0 – 0 Juve Stabia Ascoli 2 – 0 Livorno Cittadella 2 – 0 Trapani V. Entella 1 – 0 Frosinone Venezia 18.00 Chievo DOMENICA 15 SETTEMBRE Cosenza 15.00 Pescara Crotone 15.00 Empoli Pisa 21.00 Cremonese

CLASSIFICA POS SQUADRA PUNTI G V N P GF GS 1 Virtus Entella 9 3 3 0 0 3 0 2 Perugia 7 3 2 1 0 3 1 3 Salern. 6 2 2 0 0 4 1 4 Ascoli 6 3 2 0 1 6 3 5 Pordenone 6 3 2 0 1 6 4 6 Benevento 4 2 1 1 0 4 1 7 Pisa 4 2 1 1 0 2 0 8 Empoli 4 2 1 1 0 3 2 9 Crotone 4 2 1 1 0 2 1 10 Pescara 3 2 1 0 1 5 5 11 Cremonese 3 2 1 0 1 2 2 12 Venezia 3 2 1 0 1 2 2 13 Spezia 3 3 1 0 2 4 3 14 Frosinone 3 3 1 0 2 2 5 15 Cittadella 3 3 1 0 2 3 7 16 Chievo 1 2 0 1 1 2 3 17 Cosenza 1 2 0 1 1 0 1 18 Juve Stabia 1 3 0 1 2 1 4 19 Livorno 0 3 0 0 3 0 4 20 Trapani 0 3 0 0 3 1 6

