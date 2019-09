Il brano tratta un argomento molto caro ai giovani e non solo: “i sogni nel cassetto” che non sempre è possibile realizzare. Davvero un tema interessante dunque reso artisticamente sia dal video che dalla canzone

ASCOLI PICENO – Nuova bella sorpresa per i fan del rapper Flavius che, proprio in questi giorni, ha lanciato su YouTube il nuovo singolo “Impossibile” con un suggestivo video-clip realizzato a Roma da Lightcut Film. Il rapper ascolano Flavius canta “ i sogni dei giovani”.

Il brano tratta un argomento molto caro ai giovani e non solo: “i sogni nel cassetto” che non sempre è possibile realizzare. Davvero un tema interessante dunque reso artisticamente sia dal video che dalla canzone. Nel Piceno ci sono artisti come Flavius che hanno potenzialità e talento da esprimere e devono insistere nei propri sogni.

“Si sa non è facile attrarre l’attenzione ma anche stavolta l’artista, con una presenza scenica curata nei dettagli e professionalità, riesce a catturare sia visivamente che musicalmente lo spettatore.” Andrea Tubili è il regista di questo riuscito lavoro alla guida di un team affiatato composto da Federico Manzoni (editing), Edoardo Aleandi e Silvia Pierattini (color correction) e la costumista

Francesca De Rienzo.

Il rapper ascolano ha dato vita ad una HIT coinvolgente con sonorità ben definite che spaziano nel genere trap – pop in modo originale e convincente. Simone Marcucci in arte “Fin” è il produttore che ha realizzato la strumentale del brano cucita addosso all’artista, creando il clima adatto alla tematica del brano. Alex Bartoccetti in arte Alex “Bartok” si è invece dedicato al lavoro finale con il mix curando ogni particolare.

