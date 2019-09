ASCOLI PICENO – Il centrocampista Mario Piccinocchi è sceso in campo per la prima volta in campionato con la maglia bianconera esordendo contro Livorno ha esordito dal 1’ minuto. Un esordio positivo per lui schierato da mister Zanetti che ha scelto la qualità in mezzo al campo liberando dalle marcature Petrucci.

Piccinocchi: “Mi sono trovato molto bene, sono contento perché aspettavo da tanto l’esordio in una gara ufficiale con l’Ascoli, ringrazio il Mister per avermi schierato. La prestazione credo sia andata abbastanza bene; non essendo il mio ruolo naturale so che posso lavorarci su perché ho grandi margini di miglioramento, voglio diventare più forte in questo ruolo. La concorrenza? Deve diventare la nostra forza, i ragazzi che hanno giocato meno nell’ultimo periodo devono farsi trovare pronti, la competizione ci aiuta a fare di più e a dare il meglio di noi stessi. ”

L’Ascoli seppur dominando ha rischiato nel finale di pareggiare: “Dobbiamo essere bravi a chiudere le partite; sabato nel finale abbiamo rischiato grosso in occasione della parata di Lanni, ci ha salvati e dobbiamo ringraziarlo, ma la prossima volta dobbiamo cercare subito il raddoppio senza lasciare la partita aperta perché negli ultimi 10′ può accadere di tutto. In casa nostra dobbiamo diventare forti e dobbiamo costruire qualcosa di importante, finora lo stiamo facendo, i tifosi per noi sono un valore aggiunto”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.