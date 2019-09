ASCOLI PICENO – Sarà consegnato un premio al merito nel capoluogo.

Si svolgerà ad Ascoli Piceno il 24 settembre in Pinacoteca alle ore 15.30 la cerimonia per il conferimento del premio di laurea “ Luca Luna” alle migliori tesi di laurea del corso in “ Tecnologie e Diagnostica per la Conservazione ed il Restauro”.

Saranno presenti il Rettore dell’Università di Camerino, il Sindaco di Ascoli Piceno e il Vescovo Monsignor D’Ercole per sottolineare il valore delle nuove professionalità che il corso di laurea vuole formare, dove le moderne tecnologie scientifiche ed informatiche vengono applicate alla conservazione del nostro patrimonio culturale.

Il nuovo corso “Tecnologie innovative per i beni culturali”, rinnovato a partire da quest’anno, vuole potenziare un trasferimento tecnologico che sarà sempre più richiesto nel mondo dei beni culturali e della loro conservazione e formare giovani che dovranno essere operativi e competenti sul territorio, in un settore in cui mancano questo tipo di specializzazioni.

Il premio “Luca Luna” vuole pertanto premiare e valorizzare il lavoro svolto dai migliori laureati di questo corso che hanno contribuito con la loro tesi a studiare e far conoscere meglio a tutti i gioielli del territorio marchigiano.

