ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Zanetti si preparano alla sfida contro la Juve Stabia dell’ex Addae. Ieri al Picchio Village attivazione fisica, tattica di squadra, esercitazione tattica di reparto e partita finale. Si sono allenati a parte Lanni e Beretta. Terapie per Scamacca.

Il presidente delle vespe, Andrea Langella scrive alla squadra in vista del prossimo match con l’obiettivo di ottenere la prima vittoria stagionale: “Con l’Ascoli non sarà una partita facile – sostiene il presidente – sarà una gara complicatissima, servirà dare il 120% come è accaduto nella partita di sabato scorso contro il Perugia. Dobbiamo essere determinati come sempre. Abbiamo una squadra di tutto rispetto che può gareggiare a testa alta contro chiunque”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.