ASCOLI PICENO – “La sede centrale ha avvisato la clientela che gli sportelli della banca Intesa-San Paolo del quartiere di Porta Cappuccina ad Ascoli Piceno da oggi, 19 settembre, chiuderanno i battenti. Come Consigliere Comunale del quartiere sono molto preoccupato, ho già chiesto al Sindaco Marco Fioravanti di contattare il capo area per avere dei lumi sulla questione. Questa decisione, creerà non pochi disagi ai quasi 8mila di residenti del quartiere, soprattutto agli anziani”.

Così, in una nota, Luca Cappelli, consigliere comunale di Ascoli Piceno: “L’Istituto per una mera rimodulazione del personale e dei costi gestionali ha deciso, senza neanche interpellare le istituzioni del territorio, di chiudere gli sportelli. Spero almeno che possano lasciare il bancomat. Non possono non tener conto minimamente delle esigenze della comunità locale”.

“Mi faccio interprete delle preoccupazioni degli operatori economici del territorio, dei cittadini e della clientela a fronte di una scelta che rischia di togliere un servizio importante per la comunità e mette in estrema difficoltà il sistema economico e sociale di un’intera collettività – aggiunge il consigliere – La filiale ha rappresentato in tutti questi anni un punto di riferimento importante: la chiusura comporterebbe notevoli difficoltà per molti utenti, in special modo i più anziani, che dovrebbero così far fronte ad ulteriori difficoltà per raggiungere la più vicina filiale per usufruire di servizi importanti come quello bancario”.

Luca Cappelli conclude: “Come ho detto in precedenza, ho chiesto al primo cittadino di muoversi e lo stesso mi ha garantito che avrà un confronto con i vertici della banca per valutare ipotesi alternative alla chiusura. Spero vivamente che l’istituto bancario almeno lasci uno sportello bancomat”.

