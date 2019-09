ASCOLI PICENO – Incidente nella mattinata del 20 settembre.

Auto fuori strada nell’Ascolano sulla strada che collega Ascoli e Venarotta.

Sul posto, per i soccorsi, 118 e Vigili del Fuoco.

Da chiarire le cause del sinistro, rilievi in corso da parte delle Forze dell’Ordine. Una 85enne è finita in ospedale ad Ascoli ma per fortuna le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

