ASCOLI PICENO – Si terrà un’asta pubblica in città.

Il giorno 17 ottobre, con inizio alle ore 15.30 presso la Civica Residenza sita in via Giusti 5 avrà luogo l’asta pubblica per la locazione dei seguenti locali da adibirsi ad attività commerciale ubicati in via del Trivio 15,17.

I locali sono ubicati al piano terra dell’immobile denominato “Palazzo Pacifici” di interesse storico architettonico. I sopracitati locali comunicano, con scala interna, con un locale sottostante di circa 35 metri quadri, per il quale non è previsto canone locativo in quanto non utilizzabile come negozio né come magazzino.

La locazione ha durata di 6+6 a decorrere dalla stipula del contratto di locazione ed è soggetta alle norme vigenti e alle condizioni di cui allo schema di contratto in visione sul sito della stazione appaltante www.comune.ap.it nella sezione “Bandi e avvisi”, unitamente all’avviso d’asta e relativi allegati.

