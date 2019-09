ASCOLI PICENO – Sisma e ricostruzione al centro della conferenza stampa tenutasi questa mattina, 20 settembre, nella sala “De Carolis e Ferri” di Palazzo dell’Arengo, dove il sindaco Marco Fioravanti, il vicesindaco Giovanni Silvestri, il dirigente comunale Ugo Galanti, il presidente del Collegio Provinciale dei Geometri di Ascoli Piceno Leo Crocetti e il consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno Giuseppe Brandimarti hanno discusso sulle opportunità presenti e future per la città di Ascoli a distanza di tre anni dal terremoto del 2016.

“Da parte nostra e degli ordini professionali c’è la ferma volontà di fare squadra per snellire le procedure consolidando il rapporto tra Amministrazione e tecnici. È necessario uno sforzo da parte dello Stato per concedere maggiore autonomia ai Comuni e consentire loro di velocizzare le pratiche” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti.

Giovedì 26 settembre presso l’Auditorium “Montevecchi” è in programma il primo di una serie di incontri tra l’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria, nel corso del quale verranno gettate le basi per definire una strategia comune in grado di fornire gli strumenti utili per far fronte alle diverse problematiche sorte in seguito ai drammatici eventi sismici di tre anni fa, una fra tutte quella legata alle sanatorie edilizie.

Come confermato dal vicesindaco Giovanni Silvestri, “insieme alle associazioni di categoria, il Comune di Ascoli Piceno ha intrapreso un percorso importante in un momento per il territorio. Abbiamo dato vita ad un tavolo di concertazione, programmando degli incontri a cadenza mensile con l’obiettivo di analizzare le problematiche emerse nella gestione delle pratiche di ricostruzione e superare le difficoltà provocate da un iter burocratico particolarmente articolato, in attesa di direttive più precise ed efficaci in materia di ricostruzione”.

Dello stesso avviso il dirigente comunale Ugo Galanti, secondo cui “è necessario far fronte comune sul tema della ricostruzione privata: non è possibile affrontare un’emergenza straordinaria con strumenti ordinari. Ringrazio per la grande disponibilità dimostrata i rappresentanti degli ordini professionali, con i quali abbiamo dato via ad un dialogo costruttivo per il bene del territorio”.

Secondo il presidente del Collegio Provinciale dei Geometri di Ascoli Piceno Leo Crocetti “è di fondamentale importanza che Amministrazione comunale e professionisti del settore lavorino di comune accordo per risolvere la situazione. Tra gli aspetti da non sottovalutare c’è anche quello sociale: bisogna dare la priorità alle infrastrutture per far sì che i terremotati possano finalmente tornare a casa”.

“Dobbiamo continuare a lavorare per garantire più attenzione non solo alla fase burocratica, ma soprattutto a quella esecutiva. Controlli approfonditi e collaudi scrupolosi non possono non essere alla base di un progetto di ricostruzione” ha dichiarato il consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno Giuseppe Brandimarti.

