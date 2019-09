ASCOLI PICENO – La Giunta Comunale con delibera 59 del 26 marzo ha approvato la convenzione tra il Comune di Ascoli Piceno ed ENI Gas e Luce riguardo la riqualificazione energetica.

Al fine di divulgare le varie opportunità e gli incentivi denominati “Ecobus” e “Sismabonus”, sono previsti una serie di appuntamenti per avvicinare la cittadinanza a questo tema.

Il primo incontro si terrà il 24 settembre alle ore 16:30 presso la “Sala dei Savi” di Palazzo dei Capitani.

Gli interventi a cura di Eni Gas e Luce e di Harley&Dikkinson verteranno sul processo operativo per le imprese che effettuano gli interventi di efficienza in ambito EcoBonus/ Sismabonus con cessione del credito, ma non solo verrà trattato il processo di riqualificazione urbana in chiave di profondo recupero energetico degli edifici esistenti con i vantaggi ambientali e sociali.

Tra i temi dunque, anche le agevolazioni e le detrazioni fiscali possibili grazie all’attuazione di questo accordo.

Infine verrà presentato un caso pratico a cura di Falone Costruzioni.

L’incontro terminerà con domande e approfondimenti .

Tra le collaborazioni Enigas e Luce, Ance, CNA Picena e Confindustria Centro Adriatico.

L’iniziativa è promossa nell’ambito della campagna “CappottoMio in città” di Eni gas e luce con il Patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

