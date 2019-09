MONTEPRANDONE – “C’era una volta ASD” come associazione responsabile della giornata dei Giochi della Gentilezza nelle Marche, abbiamo proposto, sabato 21 settembre, a Monteprandone “Amo la mia città”.

Muniti di guanti in lattice e sacchetti per la raccolta differenziata ci siamo divisi in due squadre e in giro per la città abbiamo raccolto cartacce, plastica, vetro e rifiuti vari.

Hanno partecipato bambini, genitori, passanti, Assessori Comunali ed anche il Console della Moldova.

I ringraziamenti dell’associazione

Ringrazio il nostro Amico Fabio Cortellesi prezioso aiuto per l’organizzazione di questa giornata!

Ringrazio il Console della Moldova Roberto Galanti che ha partecipato all’evento.

Ringrazio il Sindaco Sergio Loggi che ha voluto questo evento, il vicesindaco Daniela Morelli e gli Assessori che sono intervenuti Gianpietro Vallorani ,Christian Ficcadenti e il consigliere Sergio Calvaresi e Roberta Iozzi.

Ringrazio la pasticceria Cruciani che ci ha ospitato e donato qualche dolcetto, il forno di Acquasanta che ci ha donato Pane, ciambelle e biscotti buonissimi.

Un Grazie va anche all’Eurocedibe srl che ha sostenuto l’evento. Grazie allo staff di C’era una volta asd che ha gestito i gruppi egregiamente. E un grazie enorme a tutti i partecipanti che con tanto entusiasmo hanno aderito.

Un grazie di cuore a noi Marco & Clelia che continuiamo con passione a spenderci per diffondere ciò in cui crediamo!

