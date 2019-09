ASCOLI PICENO – La Cgil e la Fillea di Ascoli Piceno esprimono preoccupazione per il cantiere della Galleria di Trisungo. La Carena spa, l’azienda che sta eseguendo i lavori, si è aggiudicata l’appalto essendo già in una procedura di concordato in continuità, con le oggettive difficoltà che ne conseguono. I lavori, che riguardano l’adeguamento e la sistemazione di un tratto della Salaria, rientrano in una programmazione di Anas per il rafforzamento delle reti stradali del Paese.

Di seguito le parole dei due sindacati, che fanno un appello alle istituzioni locali affinché i lavori proseguano.

“La galleria di Trisungo è un’opera strategica per il territorio e per questo ci auguriamo che i lavori riprendano nel più breve tempo possibile, sia per i lavoratori che non sono ancora rientrati sul cantiere dalle ferie estive, e che per questo vivono un momento di grande precarietà, e sia per la nostra comunità che riconosce l’opera come un’importante arteria di comunicazione e utile soprattutto adesso in questa fase post sisma”.

“Lo stop dei lavori – continuano Cgil e Fillea – determina incertezza nei lavoratori e negli abitanti del luogo, già fortemente turbati dal terremoto e dalle problematiche ad esso inerenti. Proprio per questo chiediamo alle istituzioni locali, già da tempo sollecitate, di impegnarsi in modo congiunto per affrontare il futuro di questa grande opera per il valore strategico e sociale che rappresenta per il nostro territorio e per i lavoratori”.

“E’ fondamentale che in questo momento tutti i soggetti istituzionali si interessino alla situazione, lavorando insieme con senso di responsabilità e per il bene dei lavoratori e della comunità. Una grande opera come quella del cantiere della galleria di Trisungo rappresenta un’opportunità per l’occupazione e lo sviluppo della comunità intera anche dal punto di vista economico: non possiamo pensare che resti un’opera incompiuta, per questo sollecitiamo le istituzioni locali ad aprire formalmente un tavolo con Anas spa e Carena spa per conoscere il futuro del cantiere e cercare una soluzione per dare continuità ai lavori inziati e ad oggi fermi”, concludono Cgil e Fillea.

