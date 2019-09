ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale nel capoluogo.

Il Concorso Nazionale di Composizione “Poesia in musica: verso l’Assoluto di Mauro Crocetta” è giunto alla terza edizione. Unico nel suo genere, è stato istituito con la volontà di premiare il talento di giovani che frequentano i Conservatori e gli Istituti musicali italiani, coinvolgendoli nella produzione di composizioni ispirate dai versi poetici di Crocetta.

La serata finale di premiazione si svolgerà ad Ascoli Piceno sabato 28 settembre, alle ore 17, presso la Pinacoteca Civica di Ascoli, Sala della Vittoria.

Il concorso è stato ideato ed organizzato dalla Fondazione Mauro Crocetta, in collaborazione con l’Istituto Musicale Gaspare Spontini di Ascoli Piceno.

Le composizioni finaliste di quest’anno sono per strumento solista, per duo e trio, violoncello, flauto e pianoforte, eseguite in prima esecuzione assoluta da maestri musicisti dell’Istituto G. Spontini di Ascoli Piceno: M° Mauro Baiocchi flauto; M° Erika Jade Grelli, pianoforte; M° Maria Margherita Paci, violoncello e da Alessio Santolini (finalista) al pianoforte accompagnato da Michele Vischi al violoncello.

In apertura di serata, le allieve di danza dirette da Maria Luigia Neroni dell’Istituto G. Spontini, con le coreografie ispirate alle opere scultoree del Maestro Mauro Crocetta, in video con stralci del manoscritto “Il sogno”, testo poetico del 1982 (pubblicato nel 1989), base d’ispirazione delle composizioni musicali di questa edizione.

Momento rilevante della serata sarà la recitazione del prologo da “Il sogno” a cura di Ilario Damiani della Scuola di Pedagogia Teatrale dei Fratelli Aceti, cui seguirà l’esecuzione dei tre brani musicali finalisti.

I compositori giunti in finale sono giovanissimi, ma già con curriculum significativi: Luigi Capuano di Corato (Bari) – titolo della composizione “Egloga”; Giovanni Giommi di Pesaro (PU) – titolo della composizione “Le Cadran Solaire”; Alessio Santolini di Senigallia (AN) – titolo della composizione “Sparks and roses”.

Prestigiosa la giuria composta da: M° Lamberto Lugli – Direttore artistico del Concorso – Compositore Conservatorio G. Rossini di Pesaro; M° Federico Biscione – Compositore Conservatorio N. Piccinni di Bari; M° Filippo Maria Caramazza – Direttore d’Orchestra Roma; M° Claudio Perugini – Compositore Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila; M° Francesca Virgili – Compositrice Istituto G. Spontini Ascoli Piceno.

Tutti i brani musicali pervenuti alla Fondazione Mauro Crocetta sono stati valutati scrupolosamente da ciascun giurato.

Per la classifica finale, ai componenti della Giuria, si aggiungeranno due membri della Fondazione Mauro Crocetta: Stefano Papetti – Direttore Comitato Scientifico della Fondazione; Maria Rosaria Sarcina – Presidente.

I tre finalisti riceveranno un attestato di merito, la pubblicazione della composizione, registrazione audio del brano. Inoltre verrà loro assegnato un contributo che riconosce il merito personale (1° classificato 300 euro; 2° classificato 200; 3° classificato 100).

La composizione prima classificata sarà inserita nell’ambito del Festival Liszt di Grottammare 2020, organizzato dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia.

Nel corso della manifestazione conclusiva di sabato 28 settembre verrà assegnato anche quest’anno il “Premio Cultura”: il premio consiste nel bassorilievo in bronzo “Pace” che il Maestro Mauro Crocetta ha realizzato nel 1990, simbolo di cultura e arte: unici mezzi in grado di salvaguardare la dignità ed il futuro dell’intera umanità.

Il “Premio Cultura” 2019 sarà consegnato all’attore e regista Stefano Artissunch per il talento e la sensibilità personale di vivere il teatro come esperienza edificante dell’esistenza.

E’ previsto un piacevole intermezzo coinvolgente con il coro di voci bianche “La Corolla-Spontini” diretto dal M° Mario Giorgi.

La manifestazione, che già negli anni scorsi ha riscosso un grande successo, anche per questa terza edizione ha ottenuto il patrocinio ed il sostegno di Enti pubblici e privati: Comuni di Ascoli Piceno, Martinsicuro (TE), Trinitapoli (BT) (città natale del Maestro Mauro Crocetta), Università degli Studi di Camerino, Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, Azienda elettronica INIM, Banca del Piceno Credito Cooperativo, Bio Hemp Trade S.r.l., Cruciani Musica, Scuola di Pedagogia Teatrale di Ripatransone, Pasticceria Adriatica Porto d’Ascoli.

