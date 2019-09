ASCOLI PICENO – Le condizioni della pista ciclabile di Ascoli Piceno in alcune delle sue parti risultano preoccupanti per i cittadini che ogni giorno in bicicletta o a piedi per una passeggiata percorrono il percorso e necessitano di una maggiore e celere manutenzione.

Nel tratto che collega Monticelli a Brecciarolo in particolare risultano esserci dei distacchi del manto di asfalto con crepe e buche, inoltre la staccionata che dovrebbe separare la pista dall’area verde risulta distrutta in varie parti e spezzata risultando pericolosa con chiodi a vista d’occhio e pezzi di legno ai bordi della pista.

I cittadini richiedono una cura maggiore e una manutenzione più attenta, inoltre nella zona che costeggia Villaggio Pavoni per arrivare in via dei giaggioli, sempre a Brecciarolo, l’accumolo di foglie ai bordi che marciscono diventando un pantano rendono pericoloso il passeggio e la pedalata rendendosi scivolose, inoltre le piante della scarpata scendono piano piano sulla pista coprendola in alcune zone e scendendo sui passanti.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.