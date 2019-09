Il patron Massimo Pulcinelli, con una stories su Instagram ringrazia, saluta e augura il meglio all’ex mister facendogli un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura

ASCOLI PICENO – Con un comunicato ufficiale l’Ascoli saluta definitivamente Vincenzo Vivarini: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la risoluzione dei contratti con Vincenzo Vivarini, Andrea Milani e Antonio Del Fosco. Il Club bianconero augura loro le migliori fortune professionali.”

L’ex tecnico bianconero riparte da Bari in serie C subentrando al posto di Giovanni Cornacchini sulla panchina della squadra biancorossa nel gir0ne C, con lui anche il collaboratore tecnico Andrea Milani ed il preparatore atletico Antonio Del Fosco.

Ecco il comunicato ufficiale del club di Corso Vittorio Emanuele: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la risoluzione dei contratti con Vincenzo Vivarini, Andrea Milani e Antonio Del Fosco. Il Club bianconero augura loro le migliori fortune professionali”.

Il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli, con una stories su Instagram ringrazia, saluta e augura il meglio a Vivarini facendogli un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.