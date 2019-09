ASCOLI PICENO – Non solo il primo posto in classifica nel torneo cadetto dopo la spettacolare vittora per 3 a 0 con lo Spezia, il tecnico bianconero Paolo Zanetti può festeggiare due volte.

Il giovane allenatore ha superato col massimo dei voti l’esame col quale ha ottenuto il titolo di Allenatore “Uefa PRO”, la massima qualifica possibile per un tecnico. Una settimana fa Mister Zanetti aveva sostenuto a Coverciano l’esame insieme ad altri 22 iscritti, che oggi hanno ottenuto la licenza per “Allenatore professionista di prima categoria” che consentirà loro di guidare qualsiasi squadra. Ad ottenere 110/110 agli esami finali sono stati soltanto il tecnico dell’Ascoli e l’attuale vice allenatore dell’Inter Stellini. A Mister Zanetti le felicitazioni di tutta l’Ascoli Calcio e dei suoi tifosi

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.