OFFIDA – Appuntamento culturale.

Al teatro Serpente Aureo, giovedì 26 settembre alle ore 21,15 si terrà il recital del grande pianista russo Evgeni Starodubtsev, vincitore del premio internazionale “La Palma d’Oro” 2018. Eseguirà un programma particolarmente complesso e coinvolgente: la Sonata n.12 in fa maggiore per pianoforte, K 332 (Allegro, Adagio, Allegro assai) di Mozart, la Polacca Fantasia Op. 61 in La bemolle Maggiore di Chopin, 6 Etudes-Tableaux Op.33 (1, 2, 3, 5, 6 e7) di Rachmaninov, Scherzo dalla Sinfonia n. 6 di Tchaikovsky-Feinberg.

Un vero prodigio del pianoforte, Starodubtsev, formatosi alla scuola di Mosca con il m° Natalia Trull, di cui è stato anche assistente, è stato vincitore di ben 40 primi premi di Concorsi pianistici internazionali, tra cui il prestigioso Premio Chopin Roma 2015. Ha tenuto concerti, con unanimi consensi di pubblico e di critica, in Spagna, Germania, Francia, Paesi Bassi, Italia e Canada.

Il concerto al teatro Serpente Aureo, in collaborazione con l’associazione musicale Sieber, rientra nel cartellone del IV Premio internazionale “La palma d’oro” che si svolge in questi giorni al teatro Concordia di San Benedetto.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.