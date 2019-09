OFFIDA – A causa di un improvviso malore del pianista russo Starodubtsev, il previsto recital al teatro Serpente Aureo di Offida in programma venerdì 27 settembre sarà tenuto dalla pianista Daria Parkhomenko.

Daria Parkhomenko è nata a Rostov sul Don in Russia, dove ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 4 anni. Dopo aver studiato alla Scuola Speciale di Musica del

Conservatorio di Stato “Rachmaninov” con il professor Sergei Osipenko , attualmente continua i suoi studi con il professor Stepan Simonian alla Hochschule di Amburgo e con Elisso Virsaladze alla Scuola di Musica di Fiesole.

Daria ha ottenuto numerosi premi in importanti competizioni pianistiche: Concorso Internazionale Pianistico “George Enescu” di Bucarest, Romania (1 premio, 2018), Concorso Pianistico “M.K.Ciurlionis” di Vilnius, Lituania (2 premio, 2015), Clavicologne International Piano Competition (2 premio, 2009), Concorso Internazionale “In musica” di Roma (2 premio, 2018), Concorso Internazionale Pianistico “La Palma d’oro” di San Benedetto del Tronto (3 premio, 2018), Concorso Pianistico Internazionale “Pietro Iadeluca” di Carsoli (1 premio, 2017), Concorso Internazionale “Mendelssohn” di Berlino con il “Trio HON ” (2 premio, 2017), Concorso Internazionale di Tallin, Estonia (3 premio, 2016), Concorso Internazionale “Nuova Coppa Pianisti” di Osimo (2 premio, 2016), Concorso Pianistico Internazionale ICOM ” di Amburgo (1 premio, 2016), “Young Talents of Russia” di Mosca (1 premio, 2009), Concorso Pianistico Internazionale “Blutner” di Kaliningrad (3 premio, 2007).

Daria si è esibita sia come solista che insieme al Trio HON in varie sale di Russia, Italia, Spagna, Grecia, Norvegia, Olanda, Taiwan, Giappone e Stati Uniti tra le quali: Mariinskij Concert Hall di San Pietroburgo, Sala Grande della Rostov Regional Philharmonic, Hamburger Laeiszhalle e Sendesaal di Brema, Sala Grande della Vilnius National Philarmonic, Romanian Athenaum in Romania. Ha preso parte al Festival Internazionale “The faces of modern pianism” di San Pietroburgo, lo Schleswig Holstein Festival ed il Mecklenbourg Vorpommern Festival in Germania.

Come solista ha suonato con numerose orchestre: Norddeutschen Philarmonic Rostock (Wojciech Rajski direttore), National Symphony Orchestra della Romania (Vassily Sinajsky), Lithuanian National Philharmonic (Modestas Barkauskas), Tallinn National Orchestra (Arvo Volmer), Kaunas Orchestra (Jung Park), Tainan Artists Orchestra (Ching- Ming Lu), Orchestra Roma Tre (Mikhail Kirchhoff).

I suoi concerti sono stati trasmessi dalla NDR e Deutschlandradio Kultur (Germania), LRT Klasika and Delfi (Lithuania). Ha partecipato inoltre alle masterclass tenute dai maestri Alfred Brendel, Dmitrij Alexeev, Michel Beroff, Grigory Gruzman,Vladimir Ovchinikkov, Anna Vinnitskaja, Lev Natochenny, Matthias Kirschnereit, Elisabeth Leonskaja, Hamish Milne, Balazs Szokolay, Pavel Nersessian, Severin von Eckardstein.

