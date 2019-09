ROMA – “Non comprendo come si possa parlare di libertà, qui si creano i presupposti per una cultura della morte in cui la società perde il lume della ragione.

Così Monsignor Stefano Russo, ascolano e Segretario Generale della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) durante una conferenza stampa a Roma dove ha commentato la decisione della Consulta che ha ritenuto lecito il suicidio assistito in particolari condizioni.

Il prete aggiunge: “Il medico esiste per curare le vite, non per interromperle. E’ chiaro che chiediamo per i dottori l’obiezione di coscienza”.

