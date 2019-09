Per loro, alle prese con una nuova scuola, il momento ludico ha rappresentato una sorta di simbolico benvenuto

SPINETOLI – Il progetto “Gioc-Attori di Resilienza” sta prendendo piede nei vari comuni dell’Unione della Vallata. Dopo gli eventi creati a Colli del Tronto e Castel di Lama è stata la volta di Spinetoli. Nella mattinata dl 30 settembre (prima a Pagliare e poi a Spinetoli) le 4 prime dell’Istituto Comprensivo sono state coinvolte in un evento dedicato all’importanza del gioco.

Per i piccoli studenti, alle prese con una nuova scuola, il momento ludico ha rappresentato una sorta di simbolico benvenuto.

Si ricorda che “Gioc-Attori di Resilienza” è un progetto della cooperativa sociale I Cirenei, finanziato dalla Regione Marche nell’ambito del POR Marche FESR 2014-2020 “Sostegno allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese sociali nelle aree colpite dal terremoto”.

La finalità di “Gioc-Attori di Resilienza” è quella di generare un miglioramento dello stato di benessere dell’utenza afferente all’infanzia e adolescenza attraverso l’erogazione di servizi sociali che favoriscono il gioco, lo stare insieme, la socializzazione, in particolare per l’utenza con disabilità. Servizi di intrattenimento simili contribuiscono a creare un melting pot tra utenti disabili e normodotati, per favorire l’integrazione sociale degli uni e una corretta crescita degli altri aiutandoli a superare le barriere della diversità.

Il progetto a Spinetoli si è realizzato grazie alla collaborazione tra la cooperativa I Cirenei, l’Amministrazione comunale e l’Istituto comprensivo di Spinetoli, nella persona del dirigente scolastico Enrico Piasini.

