ASCOLI PICENO – ‘Educare ad essere’ sarà il tema al centro del convegno in programma venerdì 4 ottobre con inizio alle 17 presso la Sala conferenze Libreria Rinascita in piazza Roma ad Ascoli.

«Educare ad essere, sopratutto inteso come bambini – dichiara Leo Crocetti, presidente del Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini-. Dai più piccoli abbiamo tanto da prendere, è importante che tanti genitori possano partecipare a questo incontro gratuito. Si tratta dell’ennesima iniziativa che portiamo avanti come Lions a favore della cittadinanza. Progetti rivolti ad anziani, bambini, per chi soffre. Ad esempio attualmente stiamo costruendo una scuola in Africa che accoglierà circa mille bambini»

Dopo i saluti di Leo Crocetti, presidente del Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini, del sincado Marco Fioravanti e di Sergio Fabiani presidente della Provincia al simposio interverranno: Rosanna De Serio presidente Ordine interprovinciale della professione di ostetricia di Ascoli e Fermo, Laura Morganti presidente Opi, Ordine delle professioni infermieristiche di Ascoli, Arianna Bitti mediatricie familiare, counselor umanistico integrato, formatrice aziendale, responsabile sede Anpep di Fermo. Coordina l’incontro Alberto Amici dei Lions, mentre modera il giornalista Valerio Rosa.

Relatore dell’evento sarà il professor Gino Soldera psicologo, psicoterapeuta, docente universitario alla IUSVE di Mestre e Venezia. Le conclusioni saranno a cura di Dario Pescosolido dei Lions.